EL BOC DEL VICEPRESIDENT

El vicepresident segon del Consell de Mallorca i conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, l’inefable i peculiar Pedro Bestard Martínez, a més d’emprar per a assumptes personals, presumptament, els cotxes oficials –tant retolats com camuflats, precisen els mitjans- adscrits al seu departament, ara se les ha de veure amb un boc que va fer dissecar a Toledo per promocionar la caça d’aquests animals a una fira cinegètica de Madrid i tots els doblers que comportà aquesta xarlotada, i que ens perdoni Charles Chaplin.
Sembla que el boc (un Capra aegagrus hircus, també conegut en les caceres com a Capra aegagrus hircus var. Balearis) es va caçar a la finca pública dels Tossals Verds en el decurs, segons informació oficial, d’un control poblacional; hi ha dubtes, però, que fos així. L’indefinible vicepresident va decidir embalsamar la bèstia. Va intentar que se l’embalsamàs aquí, a Mallorca, però el taxidermista nostrat va considerar que no podia escometre una feina així i sols preparà el boc perquè el poguessin traslladar a Toledo on sí que l’embalsamaren, a la fi. Entre una cosa i altra, el cost final de la dissecació va ser d’uns 3400 euros. Val a dir que el trasllat del boc de Toledo a Madrid es va fer en un vehicle del Consell de Mallorca; contràriament, encara no se sap com arribà a Toledo.
L’anada de la comitiva (el vicepresident caçador i la seva cap de gabinet) a la fira de Madrid per promocionar la mort del boc autòcton també va ser digna d’epopeia: primer un dia en avió, canvi de dia també en avió i, finalment, anada en vaixell a Dénia amb un cotxe del Consell, que els dugué a Madrid i després els retornà a Mallorca embarcats al moll denier.
Si aquest episodi, per si mateix, ja és lamentable, per ser amable -calia embalsamar una bèstia com a reclam per a la seva caça?; de veres cal promocionar Mallorca com a destí per matar bocs a escopetades?- encara és més patètic saber que el Consell de Mallorca no sap on para el boc embalsamat; s’ha esfumat, s’ha volatilitzat. Ara mateix es troba en parador desconegut. Personalment el cercaria pels Tossals Verds, d’on el tragueren mort i mort hi torna.
Ja n’hi ha prou, de tanta grolleria, de tant d’esperpent… de tanta indignitat.
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