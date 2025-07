EL BARBER, LA CALOR, BUKOWSKI, EL MIGDIA

Extraordinàriament i estranya el bus arriba d’hora a la destinació; astorat, ha de mirar tres pics el rellotge per confirmar-ho. En sortir de l’estació s’acara amb la calor que no deixa de fustigar i amb la brutor, vertical i horitzontal, de Ciutat. Les ciutats i els pobles no són bruts, ho són els que els habiten o visiten, torna a dir-se com si fos mestre i fes classe. Ho són tant, bruts, que consenten pagar a algú perquè retiri la brutor que deixen perquè sí, com si fos un costum a preservar. Arriba cinc minuts abans de la cita amb el perruquer.

És xerrador, el barber, i no hi te cara, de cuidador de cabells. Per a ell ho té tot de zelador o de venedor de maquinària agrícola. El creu capaç de parlar per parlar dies i mesos, dormint i tot. Li agraden els acudits breus i que l’escoltin quan els conta. Per això, s’atura, pinta i tisores a l’aire, i el diu mirant el client pel mirall.

-N’hi ha un que telefona i en contestar-li, demana si aquell és el 505918723 i l’altre li contesta, ui! no n’ha endevinat ni un!

Ell riu amb ostentació, forçat, és clar. Es veu en el mirall i l’aspecte que fa l’espanta. El barber segueix tallant-li els cabells i parlant de la intel·ligència artificial, que ell no sap com va però que en coneix una mica els avantatges pel seu fill i ho troba un pas molt bo per a la humanitat. En sentir-lo, no se li ocorre altra cosa que dir-li que sí, que els humans de cada vegada som més intel·ligents però que lamentablement i en paral·lel anam perdent sentit comú, cosa que no té la intel·ligència artificial. Això, li crida el barber a l’orella tornant a aixecar les tisores i la pinta, això està molt ben dit! Què ben dit, que està!

Amb vint minuts el perruquer en té de sobres per deixar-li el cap extern ordenat. En tornar a ser al carrer, el fulgor del migdia l’entabana. Pesa, l’aire, li costa caminar. Amb poques passes es nota la suor que li amara l’esquena i el plec inferior dels pits. Necessita un refugi climàtic amb molta urgència i recorda que prop de per on va hi ha una llibreria gran, probablement enorme per a molta de gent, que segur que disposa d’aire condicionat.

En entrar-hi nota l’aire refrescat i s’asserena, alena a fons. Centenars de metres quadrats amb les parets farcides de llibres dalt a baix com si fossin les parets mestres de l’edifici. Enmig i estratègicament situades, diferents taules amb els títols apilats que més s’han de vendre necessàriament. Ell es passeja lentament, mirant més que no llegint els títols, que passen pesarosos. Necessita que cessi l’acalorament. El bus té la sortida en vint minuts i de la llibreria a l’estació no n’hi ha més de cinc; pot prendre’s temps.

No cerca cap llibre, és clar, només es vol refrescar, però veu en una de les taules, a la lleixa baixa i mig arraconada, la novel·la d’un autor novell de qui li han parlat molt favorablement. Comprar-la ara serà la seva contribució a la refrescada que necessitava.

En posar-se a la fila per pagar s’adona que davant ell hi ha una al·lota molt jove; ell no és gens bo a l’hora de posar anys a les persones, però està ben segur que aquella criatura està entre els tretze i el setze. I va a pagar “El cartero”, d’en Charles Bukowski. No està tot perdut, pensa, i somriu amb ganes. De cop l’al·lota es gira i s’acara entremaliada amb un altre somriure al seu astorament.

En sortir de la llibreria enorme, emparant com pot el baf de la calorada, es torna a dir que no tot està perdut, no tot està perdut, just en el moment que una gavina, passant-li ran de l’espatlla esquerra, li deixa sobre el pit, com si fos penyoa, una cagarada.