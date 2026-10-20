marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 20 d'octubre de 2026
    ENDREÇOS DE TAFANER
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    EL 1014 QUE NO ARRIBA

    Feia temps que ho volia fer i mai no trobava el moment: en anar a Ciutat per fer qualsevol gestió, comptar quantes persones amb qui no s’havia creuat mai abans trobava pel camí des que sortia de l’estació de busos fins al destí i d’ací altre cop cap a l’estació. Evident que no podia comptar-les totes, sobretot si anava pels carrers comercials només per a vianants, però tant era, ja donava corda a la seva fal·lera.

    Anant fins on havia de fer la gestió en va comptar 997. Tornant cap a l’estació de busos, dues hores després, a punt d’arribar ja n’havia comptat 1013 quan notà que algú, a la seva dreta, el cridava. Una veu jove, de dona, ni aguda ni greu; ni atractiva ni neutra. Sense aturar-se, es girà per trobar la cara d’aquella veu que l’havia tret de l’absorbiment tot pensant que seria la desconeguda 1014 i en trobar-se la recepcionista de la gestoria, el món li va caure a sobre. S’havia deixat el mòbil.

    Va ser quan ella li demanà si es trobava bé que aconseguí sortir del seu torbament.

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