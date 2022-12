Donar vida és una expressió prou concloent per manifestar satisfacció extrema. El Diccionari Alcover Moll diu: “Donar vida a algú, a alguna cosa: infondre-li força, vigoria, fer que es pugui sostenir”. Afegir-hi infondre també benanança no és cap exageració ni despropòsit. Així, les criatures donen vida, com la lectura d’un llibre, una peça musical, un espai natural pacificador o la conversa i el contacte amb qui estimes o confies. A més, donar vida no costa gens ni es requereix cap formació específica per fer la vida, pròpia i aliena, vividora.

Ara que es valoren tant els emprenedors i els vivers d’empreses, emprendre-la contra la insipidesa, l’abúlia, la mollor i els que un temps es coneixien per “pobres d’esperit” hauria de ser una iniciativa finançada pels fons “next generation”.