DOBLE ARC DE SANT MARTÍ DAMUNT CAN GAZÀ I PROCLAMA DE NADAL

Poc després de trencar aquest dimarts 23 de desembre, instants abans de les nou, damunt Can Gazà s’ha format un doble arc de sant Martí. Si hem de fer cas als auguris s’obre per a nosaltres un període de fortuna i esperança. Ens ho prenem amb l’escepticisme que ens caracteritza però tant de bo sigui així.
I cap a migdia ha arribat la donació d’aliments anuals d’ASAJA, tones solidàries de primera necessitat que, com cada any, repartirem entre les entitats Associació Siloè, Associació Pastoral Penitenciària, Associació Zaqueu i la Fundació Minyones, que, com nosaltres, treballen esforçadament en l’atenció a diferents caires de l’exclusió social.
D’aquesta tradició solidària de l’Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), a Can Gazà també en volem fer un crit d’atenció i d’auxili vers la marginació social, les causes que la provoquen i l’actitud com és tractada tant des de les administracions públiques com des de la societat aparentment normalitzada.
Es tracta d’un grup de població gens menyspreable que ha perdut o li han furtat les eines bàsiques socialitzadores i es veu obligat a sobreviure tant a la necessitat extrema com a la invisibilització i a la conseqüent estigmatització a què el condemnam.
Una població marginal que, lluny de minvar, augmenta. Ara mateix, el treball, el lloc de feina, ha deixat de ser l’eina primera d’inclusió social perquè el salari no basta per aconseguir una llar digna, assequible i estable, un dret fonamental, no ho oblidem. La crisi habitacional s’ha convertit en un abocador incontinent de persones a la precarietat i a l’exclusió, i una societat amb els mínims exigibles d’humanitat no ho pot permetre. Per això, no ens hem de cansar d’alçar la veu contra aquesta agressió flagrant a la dignitat humana.
D’altra banda, estan emergint amb una força descomunal els discursos racistes, xenòfobs, d’odi a la pobresa que no fan més que criminalitzar les persones excloses. Els drets humans, aquí i a fora, s’estan conculcant sistemàticament i aquesta agressió intolerable no troba la força social correctora que exigeix.
Per això, en aquests dies en què els bons desitjos per a l’any vinent corren de celebració en celebració, des de Can Gazà voldríem que l’ajut que necessitam les entitats que ens esforçam per atendre l’exclusió social no minvi, sinó que augmenti, i que plantem cara i lluitem incansablement i de valent perquè la dignitat humana s’imposi a totes les forces que la combaten i la vexen.
