marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 28 de novembre de 2025
    DIETARI
    0 comentaris

    DIVENDRES I NO NEGRE

    Avui és divendres, sí, el darrer del mes de novembre; santa Caterina de Labouré, entre d’altres santes i sants. Que sigui “negre” ho diu aquest capitalisme forassenyat i desbocat que ens té a tots ben alliçonats i encollats.

    La negror externa d’aquest divendres prové d’ahir dijous, que era el quart d’aquest mes de novembre, dia en què els nord-americans celebren el dia d’Acció de Gràcies, una festa amb la qual s’agraïa a Déu la collita i que Abraham Lincoln va oficialitzar el 1863. És un divendres “negre” perquè és quan comença la temporada de venda de Nadal i els comerciants canviaven el color vermell del deute pel negre del saldo positiu. O això diuen. Un dia per donar gràcies i el següent per gastar-ho tot. O cosa així.

    Diuen els noticiaris que els grans magatzems -sempre ells- faran una bona caixa, avui. Els no tan grossos es defensaran i els petits seguiran amb l’aigua al coll, no ens enganyem.

    No fa tant, que celebram amb il·lusió i alegria aquesta negror externa de divendres novembrenc. I no ens torbarem a celebrar, també, el dia d’Acció de Gràcies per agrair a qui sigui que la compulsió en les compres és un bé capital.

    LA CLEPSA DELS ANTULLS
    06.01.2015 | 5.06
    A DIAVERS
    SANTSEBASTIANADA
    19.01.2018 | 6.26
    A EL PAÍS I ELS PAÏSOS
    ERMITANEJANT
    27.01.2021 | 8.13
    A DIETARI

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.