DIUMENGE DE FUTBOL

El meu preceptor major ens ha convidat al seu oncle Rafel, al seu germà -el meu preceptor menor- i a mi al partit de futbol entre l’Atlètic Balears i el Barça Atlètic. És molt culer -ho som amb més o menys intensitat els que més a prop seu estam- i ha considerat amb molt bon criteri que podria destinar una part dels seus estalvis a veure l’equip filial del Barça.
Cap dels quatre no havíem estat mai a l’Estadi Balear i per això i per la impaciència dels preceptors hi hem estat ben d’hora. Hem vist els preliminars de ben a prop, sobretot l’escalfament dels tres àrbitres dirigit amb autoritat pel principal. I durant el partit, hem estat oients privilegiats dels comentaris d’un dels dos àrbitres assistents. Més que indicacions als seus companys àrbitres semblava que fes la retransmissió radiofònica del partit.
Bon ambient i partit entretingut, amb vuit gols, bon premi per als que els agrada el futbol. L’Atlètic Balears en el descans guanyava de tres gols, però en la represa s’ha desinflat i el Barça Atlètic ha aprofitat bé aquest aire baleàric deixat anar. Al final, empat a quatre gols i els preceptors encantats. No s’han avorrit gens.
I el millor colofó per a ells: aconseguir que el davanter culer Abdul Aziz Issah els hagi signat les dues camisetes que havien preparat precisament per això. Excel·lent diumenge..
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!