el pare, tota la setmana

amb les paletes a escarada,

en tocar la nit del dissabte

de poble de pedra sotmesa,

es posava el millor vestit

que tenia, s’encorbatava

i anava a la sessió golfa

de cinema de vila pobra

per desitjar, bellugadisses

les ninetes, que per un cop,

la vida es convertia en film

i s’obrava el seu més gran somni:

que el patiment no es feia via