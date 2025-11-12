Des que som vella, davallant els noranta, el temps ja no em fa mal. I me n’ha fet molt, molt més que l’artrosi. Ara el deix fer, no el tract, el prenc com si fos un extern o un veí sorrut i malsofrit que per no saludar espera que els carrers per on ha d’anar vagin buits de gent i hi passa corrent com una falua, amb la barra al pit i els ulls despenjats. D’allò que els ulls no veuen, el cor no se’n dol, no és ver? També vaig alerta als borinots i a no emprenyar les abelles que tenen la bresca en el cor, ja m’entens. M’espanten els fiblons. Idò així vaig, com he anat sempre, tenc per mi, sense necessitat de moltes de coses esculpint com millor he sabut la cara de la vida i escopint amb més impotència que ràbia el seu revers, la creu com una condemna. Com tothom, no et pensis, en això ni els doblers ni la sapiència hi fan res. Tots carregam més creus que no repartim gràcies. Però la vida és encabronadament bona i bella, i ens hi aferram com a pagellides, no és ver? I m’ha pres moltes de coses, la vida, allò que més he estimat, sí, i tanmateix després del rabier m’he conformat a seguir sentint i fruint les alenades meves i dels altres. Quan era nina, una al·lota del poble casada de fresc, en haver parit el primer infant, l’ofegà. Si li he donat la vida, bé l’hi puc prendre i així no patirà, va dir al seu home entregant-li el ninet mort però encara calent. I no va ser capaç de prendre ella la mateixa medicina. Morí al manicomi i l’enterraren a la fossa comuna per no compartir tomba amb el fill que matà. En canvi a mi, la vida m’ha pres dos fills, carn de la meva sang, fills meus!, i la rebel·lió que he armat contra aquesta endemesa ha estat seguir esperant no sé què, esperant, esperant res, ja ho sé, sense cap desig. Si, encara som aquí i no faig res per no ser-hi, vet aquí el pecat que mai no podré expiar. Sí, hi som, i què? Ningú no repara en mi i ni en la no-vida que m’empeny. Sort que la música s’endú l’emprenyadura i em deixa una mica de cohort fins que m’adorm. I no hauria de voler dormir tant, però…
