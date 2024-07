En el Llibre dels bons amonestaments, de 1398, el nostre Anselm Turmeda incloïa el poema “Elogi dels diners”, una composició que mai no ha perdut ni perdrà vigència i que hauríem de recordar de manera permanent per tal de no perdre el nord, la compostura, i la mínima decència. I més ara i aquí, a l’arxipèlag, que la cobdícia ens escanya i ens posa al nivell més baix del món animal. Diu Anselm:

Diners de tort fan veritat,

e de jutge fan advocat;

savi fan tornar l’hom orat,

pus que d’ells haja.

Diners fan bé, diners fan mal,

diners fan l’home infernal

e fan-lo sant celestial,

segons que els usa.

Diners fan bregues e remors,

e vituperis e honors,

e fan cantar preïcadors:

Beati quorum.

Diners alegren los infants

e fan cantar los capellans

e los frares carmelitans

a les grans festes.

Diners, magres fan tornar gords,

e tornen lledesmes los bords.

Si diràs “jas” a hòmens sords,

tantost se giren.

Diners tornen los malalts sans;

moros, jueus e crestians,

lleixant a Déu e tots los sants,

diners adoren.

Diners fan vui al món lo joc,

e fan honor a molt badoc;

a qui diu “no” fan-li dir “hoc”.

Vejats miracle!

Diners, doncs, vulles aplegar.

Si els pots haver no els lleixs anar;

si molts n’hauràs poràs tornar

papa de Roma.

Raimon canta així el poema: https://www.youtube.com/watch?v=ckXEXlswgdU