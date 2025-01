A mig Mallorca, avui, els dimonis manen i ballen, i el foc domesticat, en plena nit, farà del roig el color dominant i el coent el gust per excel·lència. És de veure i sentir com viuen la festa santantoniera, més que res les revetlles, a molts pobles mallorquins; la intensitat emotiva amb què s’expressen en parlar de sant Antoni i el dimoni i com la transmeten a les criatures. La pluja podrà deslluir la celebració però no farà minvar gens les ganes intensíssimes de festejar el sant que té -o tenia- cura dels animals, tant de pèl com de ploma, com diu la glossa, més que cap altres els que ajudaven a fer retre la terra.

La televisió pública de les Illes Balears, IB3, ja fa dies que en parla i avui, amb la sortida dels dimonis de diferents pobles i altres directes amb altres localitats, ha obert el seu informatiu d’avui, dia 16 de gener de 2025.

Val a dir que sant Antoni és prou celebrat arreu dels Països Catalans, essent el foc i les beneïdes l’element comú.

I demà és la Diada de Menorca en commemorar la incorporació de l’illa a la catalanitat: les tropes d’Alfons el Liberal ocuparen Menorca el dia de sant Antoni de l’any 1287 i a ell s’encomanaren a l’hora de l’escomesa.

Així, què visca Menorca i la festa santantoniera!