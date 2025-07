D’IMMORALITATS I D’INDIGNITATS EN EL CONSELL DE MALLORCA

Un membre feixista del Consell de Mallorca –Antonio Gaspar Gili Millán– ha dit avui en el plenari d’aquesta institució que és tan immoral gastar diners públics en prostitutes i cocaïna com ajudar econòmicament a entitats que malden per donar a conèixer, difondre i prestigiar la llengua de l’illa que no és altra que la catalana. Cal recordar que el Partit Popular governa en el Consell de Mallorca juntament amb el partit de Gili.

Una mostra més de l’odi del partit que empara els tirànics -aquesta vegada dirigit al català i als seus parlants- que, a la vegada, estan emparats pel partit del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que no l’ha cridat a l’ordre, com era la seva obligació, ni l’ha obligat a retirar el que acabava de dir, ni que fos per simple decòrum. I si no ha motat per ventura deu voler dir que està d’acord amb el conseller amant de la dictadura Deu pensar, com molts, que és llibertat d’expressió, ignorant que expressar obertament l’odi, el fàstic, el menyspreu vers el català no és propi de persones lliures ni de qui aspira a viure en llibertat.

Si ja és fastigós sentir expressar-se d’aquesta manera tan embrutidora en àgora pública, encara ho és més el menyspreu dels feixistes a la més alta institució pública de l’illa i al primer signe de la seva identitat, com és la llengua catalana. I la complicitat expressa del Partit Popular. Que els membres d’aquest partit hagin donat suport a la proposta d’ajudar entitats que fan la feina que haurien de fer les entitats públiques en matèria lingüística no és excusa per no plantar-se davant degradacions i indignitats com aquesta.