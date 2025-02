DIJOUS JARDER CONQUERRÍ

Avui és el Dijous Llarder, o Jarder, o Gras, el darrer dijous abans de la quaresma, el que dona el tret de sortida al carnaval i a les rues i ruetes. Els mestres i els alumnes del CEIP Migjorn i de l’Escoleta Sa MIloca, de Cas Concos, han desfilat per aquesta població per mostrar l’enginy a l’hora de ser qui no s’és, que sempre ajuda a ser més tu mateix que en cap altre moment.

De la disfressa més mera, la de guàrdia municipal, a la més efectista, la de Frida Kahlo, a qui no li ha calgut cap Diego Rivera per lluir amb tot el seu esplendor. Això quant als mestres; quant als alumnes, diversitat d’elements naturals, flors i animalons; personatges televisius i altres persones i personetes d’allò més entranyable com dos vellets i una velleta deliciosos.

Bona gent i bona feina, la d’aquesta escola conquerrina on hi conviuen alumnes de diverses cultures i procedències, i que accepten naturalment la nostra com la crea cohesió i adherència.