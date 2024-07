DIES DEL DIA

M’agrada mirar quin “dia” se celebra cada dia; vull dir a quina causa, fet o altres consideracions es dedica cada dia de l’any convocats per organismes internacionals o per entitats o col·lectius de tota mena. I reconec, a més, que me mou més la curiositat trapella de descobrir veritables rareses que, d’habitud, no se solen atendre.

Avui, per exemple, supòs que entre d’altres, se celebra el “Dia internacional de l’autoesment” per promoure, és clar, la salut i els hàbits saludables de vida. Trob que està bé, no només atendre tots els instants l’autoesment, sinó també celebrar que ens autocuidam, senyal inequívoc de molt bona salut integral.

També avui és el Dia Internacional del Tequila, aprofitant que el 24 de juliol de 2006 la UNESCO declarà Patrimoni de la Humanitat el paisatge de l’agave, l’atzavara de la qual se n’extreu aquest aiguardent mexicà. Val a dir que a Mèxic aquest suc, el tercer dissabte de març, celebra també el Dia Nacional del Tequila.

Finalment, avui se celebra el Dia Internacional del BDSM, denominació emprada per a designar una sèrie de pràctiques i aficions sexuals relacionades entre si i vinculades a la sexualitat extrema convencional. Aquest acrònim reuneix les pràctiques Bondage (lligaments eròtics practicats a una persona nua o no), Dominació, Submissió i sadomasoquisme. Val a dir que se celebrà per primer cop l’any 2003 a Barcelona.

De les notes marginals dels dies, com aquestes tres, se n’aprenen moltes coses.