Els partits ultraconservadors i ultranacionalistes espanyols -i per això agressivament catalanofòbics- que governen el Consell de Mallorca, per demostrar que volen despersonalitzar l’illa decidiren eliminar la Diada de Mallorca, que se celebra dia 31 de desembre (de la qual en forma part la Festa de l’Estendard, la celebració cívica probablement més antiga d’Europa) per una altra, datada el 12 de setembre, amb el pretext que fou aquest dia del 1276 que Jaume II jurà la Carta de Privilegis i Franqueses.

I ho decidiren purament i simple per catalanofòbia, per pretendre esborrar l’origen del poble que, tossudament, encara som. Perquè per història i per tradició és el 31 de desembre la data que adquireix el veritable títol de Diada. És a partir d’aquesta antiquíssima festa que es coneix la història de la conquesta catalana i es popularitza fins a la notificació el Rei en Jaume.

El vídeo promocional d’aquesta falsa festa que la televisió pública illenca ha emès profusament demostra la intenció dels actuals gestors del Consell de Mallorca de voler manipular la història i la tradició a favor dels seus objectius anorreadors tot jugant amb el mot “daixò, -na” i variants com daixons, daixones, dallò, etc.

Segurament no ho saben, perquè de la ignorància en fan apologia, però aquests mots els usam els mallorquins quan anomenam algú o diem alguns cosa que no trobam el nom apropiat o quan no volem usar aquest nom.

Ves per on, sense voler, ho han encertat: s’han inventat la “Diada dels daixons”, això és, d’allò que no saben o que no volen dir.