D’HONOR I DE TERRA

El Consell de Mallorca ha creat una nova distinció, “Mallorca, Terra d’Honor”, que, segons la institució “neix per reconèixer distintes personalitats la trajectòria i el vincle dels quals els uneix amb l’illa i que han contribuït a projectar-ne al món l’essència, la identitat i una manera de viure profundament mediterrània”.
Reconec que el nom del reconeixement m’ha cridat fortament l’atenció i m’ha desconcertat per la seva contundència: parlar d’honor (“Qualitat moral que porta algú a no fer res que el pugui desmerèixer en l’estima dels altres i en la pròpia”) és apuntar molt amunt en l’escala de valors, a més de remetre, inevitablement, a la marcialitat i als camps de batalla. I no acab d’entendre el lligam de l’honor amb la terra, com si a Mallorca sembràssim honor i ara n’acabassin les messes. A més, tot d’una que ho he llegit, en ser de Bunyola, me n’he anat a la possessió del terme que es diu Honor; per tant, la terra d’Honor es troba al meu poble.
No li veig el sentit.
Diu el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (que, per tractament, és Honorable, ves per on!), que «aquesta distinció neix amb vocació de continuïtat i amb la voluntat de retre homenatge, any rere any, a totes aquelles persones que, des d’àmbits tan diversos com la cultura, l’empresa, la comunicació, la ciència, l’esport o la creació artística, han establert un vincle profund amb Mallorca i han contribuït, amb la seva trajectòria i el seu compromís, a projectar els valors de la nostra illa molt més enllà de les nostres fronteres». Cap referència a l’honor, ni a l’honor de la terra.
Tant la institució com el president parlen de l’essència de l’illa i, sobretot, de la seva identitat; que els guardonats s’han de distingir per mostrar-les i projectar-les al món, més enllà dels nostres límits. Dins l’essència i la identitat nostrades hi deu haver, en primer lloc, la nostra llengua. Projectar la nostra llengua al món sí que seria un gran acte d’honor! Però em sembla que les intencions d’aquesta distinció no van en aquesta direcció, precisament.
I no ho entenc.
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