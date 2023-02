D’EUDÒXIA A ELIZABETH TAYLOR

Eudòxia, atenenca nada al voltant del quatre-cents, muller de Teodosi II i, per tant, emperadriu o Augusta, era filla del sofista Leonci, que li va donar una educació vasta i exquisida. Era bella, molt bella, a més de llesta, raons més que suficients perquè son pare, en morir, la fes borda. Això que en deim destí perquè no li hem trobat nom millor va fer que a Constantinoble es trobàs amb Pulquèria, emperadriu regent del seu germà Teodosi, que considerà que tenia tots els atributs i dots per casar-se amb el futur emperador. Clar que la vida emperadora la va fer anar pels camins de les enveges, les bregues, les traïcions i tota mena d’intrigues on la sang corria a lloure. I tanmateix va convèncer el seu espòs emperador perquè fundàs la Universitat de Constantinoble cap al 425 i, segons algunes fonts, tal dia com avui.

I també avui, dia per dia, fa noranta-un anys que va néixer a Londres Dame –era dama comanadora de l’Orde de l’Imperi Britànic- Elizabeth Rosemond Taylor, Elizabeth Taylor, una de les grans actrius de cinema que també era molt bella. Es va casar vuit vegades encara que només tingués set marits perquè es casà dos pics amb Richard Burton. Fent un acudit molt dolent amb tres de les seves pel·lícules més emblemàtiques es podria dir que Elizabeth Taylor era “Cleòpatra, una dona marcada que no temia Virgínia Woolf”. No va fundar, ni va fer fundar a ningú, cap universitat però va ser una gran activista en la lluita contra la sida i en un temps on la malaltia marginava i estigmatitzava. Morí el 23 de març de 2011 i se li atribueix la frase: “L’èxit és un gran desodorant”.