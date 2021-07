DESIG DE TRAMVIES

Se sent un clarinet que crida la pena i el més retret de la colla aventura que és una peça de la pel·lícula “A Streetcar Named Desire”, i tots el miren amb fàstic com sempre que els fa a saber coses primmirades velles com els niguls i inútils. És rar de collons, a parer de la majoria, el saberut que sap de tot de fa molts anys com si tingués setanta anys i no disset. El més granat del grup, que ho ha provat tot a l’atropellada, sense mirar-s’hi gens, li passa un tassó a la raseta de cervesa molt poc freda i li recomana que begui i que deixi de jugar a ser vell, que la vellura no té cap, diu amb fermesa, i put a pixat. I ell es mor de ganes de dir-los que l’autor d’aquella melodia que puny tant per molt que ells s’hi resisteixin és Alex North, autor de moltes altres bandes sonores a qui reclutà Stanley Kubrick per musicar la seva obra mestra “2001: una odissea de l’espai”. I també els parlaria del seu padrí, qui l’instrueix en aquestes sensibilitats tan allunyades en el temps i en els usatges de la colla. No dirà res més, però, i acceptarà de mala gana anar fins a l’hotel on hi ha els joves forasters en quarantena per haver estat en contacte amb positius de la COVID19 per cridar-los que, si d’ells depengués, se n’anirien d’aquí nedant i sense bot de suport, que són uns pijos indesitjables. I a punt d’arribar-hi, el més granat li passa el braç per l’espatlla i molt fluixet perquè soni més a befa li demana quina cançó dels temps joves del seu padrí saberut cantaria als brètols aquells que embruten llençols i tovalloles que no són seves amb lemes que també han après dels vells.