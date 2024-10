DEMÀ, A MANACOR, PRESENTACIÓ DE “MON COR AFLAMA ESTELS”

Demà dijous dia 24 d’octubre, a l’església de Crist Rei de Manacor, a les 19 hores, tindrà lloc la presentació del llibre “Mon cor aflama estels. ApoElegies”, de Jaume Santandreu, síndic general de “Can Gazà, institut contra l’exclusió social” i cuiner en cap del centre del mateix nom.

Hi intervindran, Mn. Antoni Amorós, rector de la parròquia de Crist Rei de Manacor; el bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull; servidor com a president de “Can Gazà, institut contra l’exclusió social”, editor del volum; i l’autor. Clourà l’acte la intervenció musical de Maria Antònia Gomila.

“Mon cor aflama estels. ApoElegies” és un text cuinat a Can Gazà que, revivint aquelles persones que per a Jaume Santandreu i al llarg del temps han tingut un pes específic en el seu trajecte personal i social, ens convida a celebrar la vida, a fer-la vividora per a un mateix i per als altres. Unes apoElegies que, en definitiva, no fan més que retratar l’autor i que projecten i dibuixen el mapa de la seva sensibilitat i emotivitat.

“Can Gazà, institut contra l’exclusió social”, sempre ha contemplat l’art i la cultura com una de les més grans eines socialitzadores i al llarg dels vint-i-un anys que fa que gestiona el casal ha desplegat molts projectes artisticoculturals amb una doble intenció: fer servir l’expressió artística com a via de comunicació entre l’entitat i la societat, i demostrar a les persones que atén que a través d’aquestes expressions es pot aconseguir sortir de la marginació o, si més no, no agreujar-la encara més.

Amb aquesta obra enceta un nou projecte: la col·lecció “Marginàlia” que inclourà obres que tenen Can Gazà de referent o que orbiten al voltant de l’exclusió social mallorquina.

La recaptació que generi aquest text es destinarà íntegrament als projectes i programes de “Can Gazà, institut contra l’exclusió social”.