DEMÀ, A CANVIAR EL RUMB

L’inefable portaveu del Govern de les Illes Balears -a més de vicepresident i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació- Antoni Costa, va dir fa uns dies que respectava els manifestants de demà sota el lema “Canviem el rumb, posem límits al turisme” i esperava que aquest respecte fos recíproc, és a dir, que els manifestants respectarem els que no participin del clam i els visitants amb què ens trobem al llarg de la marxa.

No calien, aquestes paraules: en cap manifestació programada d’ençà que morí de vell el dictador sanguinari s’ha romput el respecte a ningú que se’l mereixés. Totes elles, amb la dels cent vint mil del setembre de 2013 per model, han estat exemplars i molt més que civilitzades perquè les mallorquines i els mallorquins no ho sabem fer d’altra manera.

Passa, però, que al partit del Govern de les Illes Balears els interessa desacreditar qualsevol iniciativa contrària a la seva manera de governar només per a unes elits i no per al conjunt de les illes. Per això, abans i tot de la manifestació, el vicepresident i conseller i portaveu escomet els que demà hi serem i, com aquell qui diu, engega els motors del menyspreu.

SI faltava alguna raó per demà ser a Palma, a les 19 hores al Parc de les Estacions, aquesta de menystenir l’opinió contrària i la força mancomunada per amplificar-la, en pot ser una més.

Per tant, hi ha de ser tot aquell que vulgui poder viure a les nostres illes lliures d’excessos, de col·lapses, de depredadors de tot pelatge i de qui ens vol fer fora de casa.