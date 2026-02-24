DELS THERIANS A LA DIGNITAT

En un dinar familiar dels dissabtes, els elements més joves de la taulada et fan a saber que els “therians” comencen a fer furor arreu impulsats per les poderoses i imperials xarxes socials. Clar que t’interesses per ells i demanes de què va això i et diuen que són persones que s’identifiquen psicològicament, lúdica o espiritual amb un animal no humà. I es fan una mica més endins i et fan a saber que és un fenomen contracultural -així ho remarquen- que no implica cap transformació física ni la creença de posseir un cos diferent, sinó que es tracta d’una vivència interna d´identitat. I te’n mostren exemples amb el telèfon mòbil, evidentment, i en observar-los no dius res per no semblar que estàs out of the loop, però penses que de tota la vida d’això se n’ha dit fer l’annerot, sense tanta solfa.
I no li dones més importància, com no se li dona a qualsevol bretolada, però ahir dilluns, dia 23, a IB3 televisió, en el seu programa “Cinc dies”, entrevisten un que es diu “therian” i en voler “conscienciar” els qui el veuen diu en castellà: “Perro Sánchez hijo de puta dimisión” y després es refrega els testicles. ( https://www.dbalears.cat/balears/balears/2026/02/23/416643/suposat-therian-diu-directe-per-ib3-perrosanchez-hijodeputa-dimision-mentre-gestos-obscens.html)
I et dius que no passa res, que els directes televisius tenen això i que aquesta ridiculesa no desvaloritza el fenomen “therian”; i que hem d’estar ben atents als corrents socials i que no hem de menystenir cap manifestació contracultural, ves.
Però també penses que posar en valor el sentit crític i mantenir-te ferm contra el corrent que més aliena i estupiditza és molt higiènic i necessari; i altament recomanable. I, sobretot, digne, molt digne, tot i que la dignitat cotitzi molt a la baixa.
