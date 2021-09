DELS MISSATGES MALLORQUINS A LA MIREIA DE MISTRAL

Avui se celebra cristianament la Nativitat de la Mare de Déu, popularment la Mare de Déu de Setembre, dia també de les marededéu trobades –Núria, Meritxell, Queralt et al- i la Mare de Déu de la Salut, copatrona de Palma.

A Mallorca aquesta feta també es coneix com la Mare de Déu dels Missatges, perquè aquest dia, els amos de possessió emparaulaven aquests homes. I recordem la cançó popular mallorquina que, sobre aquests treballadors, diu: «Posa s’amor a bon lloc, / que no li toc gens d’oratge; / no t’enamors de missatge, / que sempre sol guanyar poc

Avui també fa 191 anys que va néixer a Malhana, a la Provença, Frederic Mistral, l’escriptor occità que el 1904 rebé el Premi Nobel de Literatura. Autor del poema narratiu “Mireio” que Maria Antònia Salvà traduí al català i que comença així:

Cant una jove de Provença.

En les amor de sa jovença,

a través de la Crau, vers la mar, entre el blat,

del gran Homer infant d’escola,

jo vull seguir-la a ella sola,

ja que, donzella camperola,

son nom, enllà de la Crau, no és gaire anomenat.

I també avui fa 376 anys que morí Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, entre nosaltres Francisco de Quevedo, i 72 que ho féu el compositor i director d’orquestra alemany Richard Strauss.

Pot interessar saber, igualment, que avui se celebra el Dia Internacional de l’Alfabetització instituït per la UNESCO el 1966.