Una gastroenteritis tan encesa com l’estiu que no acaba dissabte passat deixà el meu preceptor menor absolutament en terra deixant de ser ell fins ahir, que començà a reviscolar. En haver fet uns glops discrets a la beguda de civada i haver-se menjat amb cert delit dues galetes trobà dins un cove de mals endreços la capsa de plàstic d’un rellotge que tot d’una assimilà a la part envidrada d’una cabina de comandament d’un avió.
Dit i fet, del poal del cartró per reciclar en recuperà la capsa dels brics de llet, prengué les tisores de cuina de sa mare i un llapis, i es posà a donar forma a una aeronau. Mentre marcava i tallava mirant-s’hi molt em va dir amb el seu to de veu habitual i com si em comentàs qualsevol fotesa, que a ell li agradaria deixar petjada.
Em va sorprendre tant que l’hi vaig fer repetir i ho va fer amb el mateix posat que la vegada anterior. Al meu torn li vaig dir que ja n’havia deixada, de petjada; sense anar més lluny, en el seus pares, en el seu germà, en la família i en els amics. Me mirà amb els seus ulls convalescents de la gastroenteritis i em va dir que bé, però que volia que la seva petjada quedàs en més gent.
A l’avió fet a partir d’una part d’una capsa protectora de rellotge no hi mancà detall: el pilot -va considerar que en aquella nau no hi feia falta cap copilot- el panell de comandament, el volant -li deman si es diu volant a l’estri de pilotatge i em diu que no ho sap, però que ho cercarà- una capsa que conté material ignot i fins i tot un paracaigudista.
I, naturalment, encara que ell no ho digués, la petjada que ha deixat.
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