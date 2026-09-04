DEFENSAR LA VIDA

Amb freqüència escolt Lluís Llach. Ahir vaig voler tornar a sentir -he perdut el compte de les vegades que ho he fet- el seu disc “Jocs”, del 2002, i just començar la tercera cançó, “Neofatxes globals” (https://www.youtube.com/watch?v=YdPyYEs9HM0), vaig pensar en la moguda i la remoguda del primer partit de l’oposició d’Espanya i del partit feixista germà de sang al voltant de Ceuta i la crisi humanitària que aquí es desencadenà arran de l’entrada massiva de persones els darrers dies del mes de juliol.
A la concentració del passat dimecres dia 2 a la plaça de Cort de Palma convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a favor de Ceuta, em va escarrufar percebre la destil·lació militar i fins i tot bèl·lica de moltes pancartes que s’hi exhibiren, d’algunes expressions col·lectives i, sobretot, del posat de bona part dels promotors i assistents. Sentir a dir “invasió”, “Ceuta no es ven, es defensa”, “traïdors”, “pàtria” i altres crits sortits de botador, em va indignar. Persones que es juguen la vida -i molts d’elles l’hi deixen- per millorar les seves condicions humanes tractades com si no ho fossin; com si fossin bèsties o elements incendiaris que cal exterminar.
És el model feixista: tractar la víctima com a agressora o com a provocadora davant la qual t’has de defensar, assenyalant-la com l’enemic que s’ha de combatre. Així, els de Ceuta són presentats i tractats com a sacrificats que cal recuperar i defensar, i els immigrants com a invasors, com l’enemic que s’ha aixafar. La presidenta Prohens s’afarta de dir que l’arxipèlag pot acabar “envaït” per persones depauperades i amb l’única arma que provoca la desesperació. Igual que el president del Consell de Mallorca, l’inefable Llorenç Galmés, que es mostra esverat del que podria passar si aquesta “invasió” es produís. A més de dir amb un cinisme que el desacredita absolutament que no vol acollir més menors no acompanyats afirmant que no és una qüestió de solidaritat, sinó de capacitat. Intolerable.
“Mireu-los com van,
són l’Espanya de sempre,
la d’antigues tenebres
que van ressuscitant…”
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