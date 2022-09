DE SANTS I DE DIADES

Fèlix i Règula eren dos germans originaris d’Egipte que varen ser martiritzats juntament amb el seu servent Exuperanci, per ser cristians i per això elevats a la categoria de sants. Era l’any 286, a la vora del riu suís Limmat, un dels principals afluents de l’Aar. Vora el Limmat els varen decapitar a tots tres. El prodigi, però, va ser que tots trets recolliren els seus respectius caps i caminaren fins a un turó proper per morir-hi i ser-hi enterrats. Ja entrats dins el primer mil·lenni, en el lloc del martiri s’hi edificà l’Església de l’Aigua i a l’indret on van ser enterrats s’hi aixecà un monestir. Segurament són tres personatges llegendaris, raó per la qual les seves suposades restes varen patir tota mena de robatoris i canvis de sepultura. La imatge –un anònim de 1506- de tots tres presentant-se davant Crist amb el cap a les mans és impressionant. Són els patrons de Zuric i fan festa precisament avui, 11 de setembre, la Diada, i també el dia de la mort de Salvador Allende.