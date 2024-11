DE NOVES PLANTES

Avui fa 309 anys que Felip V (el rei espanyol Felip anterior a l’actual, el qual donà peu a la dita “anar a can Felip” que vol dir anar al lloc comú) abolí el govern propi de Mallorca i Eivissa signant el Decret de Nova Planta. I d’aleshores ençà, lluny d’aixecar el cap, de cada dia el tenim més cot davant Madrid a força de garrotades. Per cert, la darrera modalitat d’apallissar les illes i la seva llengua pròpia, deixant que sigui requisit per entrar a l’administració pública i desarmant-la a l’escola, és “equivocar-se” en una votació parlamentària que eleva a llei el feixisme més rampant al que s’ha plegat la presidenta Prohens, el seu mal Govern i, en definitiva, el seu partit. Ve a ser una variant d’aquell “Se pondrá el mayor cuydado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto, sin que se note el cuydado”, com s’indica al Decret de Nova Planta del Principat.

I sense una reacció cívica contundent, seguiran dictant des d’aquí mateix novíssim decrets de novíssima planta.