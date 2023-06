DE MOLT HONORABLE, RES

El PP ha atorgat la presidència del Parlament de les Illes Balears a un misògin, negacionista del canvi climàtic i de la violència masclista, xenòfob, LGTBIfòbic i catalanofòbic. No cal dir-ne el nom perquè just amb aquest parell –mallorquí- de caires del seu tarannà expressats en les xarxes socials no el puc considerar mai Molt Honorable, el tractament que rep a l’arxipèlag qui ostenta la presidència del govern i del parlament de les Illes Balears.

A més, el seu partit d’extrema –infinita!- dreta més enllà de la dreta extrema ha dit per tot que és partidari de tancar les “comunitats autònomes”, raó per la qual les desprestigien i les menystenen, ja que la seva idea de l’Estat és absolutament carpetovetònica i franquista, com a poc, i per tant, corrupte fins a la medul·la, manipuladora de la història i de la justícia, mentidera, apologista de la incultura i negacionista de tots els drets col·lectius que necessàriament han de presidir les polítiques veritablement democràtiques. Així, el nou president del Parlament de les Illes Balears s’afanyarà per anar en contra –i amb molt de gust!- de la llengua i la cultura catalanes, les pròpies d’aquestes illes, en contra de la personalitat dels diferents pobles que ens conformen i per sollar al màxim i desacomplexadament el respecte que necessàriament ha de merèixer el càrrec que a partir d’avui vergonyosament exerceix.

I tot això gràcies al Partit Popular i a la que serà la futura presidenta, Margalida Prohens, per la qual cosa també els cobreix el doll de la humiliació i l’oprobi. Un fa hores que ja és la segona autoritat de l’arxipèlag i es pot considerar el pitjor dels presidents del Parlament que hem tingut; l’altra, just per afavorir aquest nomenament vexatori, abans i tot de prendre possessió del càrrec, també es pot considerar la pitjor de les presidències.