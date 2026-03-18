marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l'illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
    • 18 de març de 2026
    DIETARI
    0 comentaris

    DE L’ESPAI EXTERIOR A LA POESIA

    Avui fa seixanta-un anys del primer passeig espacial. El va fer l’astronauta rus Aleksei Arkhípovitx Leónov durant la missió Voskhod 2 i durà exactament 12 minuts i 9 segons.. Anava lligat a la nau amb una corretja de 5,35 metres. Dir-li passeig té més de poètic que de real perquè passejar, segons el DIEC2, vol dir anar d’un costat a l’altre per deport, per fer exercici, prendre l’aire. I ja sabem que en l’espai exterior no hi ha costats. L’Alcover-Moll, a més, precisa “sia a peu sia en vehicle”. Tant se val: una fita de les considerades històriques. Si en lloc de rus hagués estat nord-americà tindríem carrers dedicats.

    I parlant de poesia, avui fa 115 anys que va néixer a Hernani el poeta, dramaturg i assagista Gabriel Celaya, autor del famós poema “La poesia es un arma cargada de futuro”. La penúltima estrofa diu:

    Tal es mi poesía: poesía-herramienta
    a la vez que latido de lo unánime y ciego.
    Tal es, arma cargada de futuro expansivo
    con que te apunto al pecho.

     

     

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.