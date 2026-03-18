DE L’ESPAI EXTERIOR A LA POESIA

Avui fa seixanta-un anys del primer passeig espacial. El va fer l’astronauta rus Aleksei Arkhípovitx Leónov durant la missió Voskhod 2 i durà exactament 12 minuts i 9 segons.. Anava lligat a la nau amb una corretja de 5,35 metres. Dir-li passeig té més de poètic que de real perquè passejar, segons el DIEC2, vol dir anar d’un costat a l’altre per deport, per fer exercici, prendre l’aire. I ja sabem que en l’espai exterior no hi ha costats. L’Alcover-Moll, a més, precisa “sia a peu sia en vehicle”. Tant se val: una fita de les considerades històriques. Si en lloc de rus hagués estat nord-americà tindríem carrers dedicats.
I parlant de poesia, avui fa 115 anys que va néixer a Hernani el poeta, dramaturg i assagista Gabriel Celaya, autor del famós poema “La poesia es un arma cargada de futuro”. La penúltima estrofa diu:
Tal es mi poesía: poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo
con que te apunto al pecho.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!