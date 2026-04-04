marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

    • 4 d'abril de 2026
    DIETARI
    0 comentaris

    DE DECRETS I OUS

    El passat 16 de març es compliren 310 anys de la “Nueva Planta de la Real Audiencia del Reyno de Mallorca”, l’inici de la uniformització i castellanització del nostre arxipèlag. I, en molts d’aspectes, seguim estant nouplantats per molt autonomistats que ens obliguin a ser. Però avui és el dissabte sant i, com un temps, hauríem d’haver anat casa per casa a demanar ous perquè els més joves, un cop bullits, els pintassin primer i els fessin rodar després; i els més jovençans en fessin dinars col·lectius. Ja se sap que els ous són símbol de fecunditat i renaixença. Civilitzacions antigues, en arribar la primavera, es regalaven ous per celebrar la vida que esclatava. I se sap, també, que menjar-se el primer ou post per una gallina negra, allarga considerablement la vida i passar-se pels ulls un ou encara calent de la posta, aclareix la vista.

