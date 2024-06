DE CASA ENS TRAURAN…

En sentir a dir a la senyora Maria Frontera, presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, amb veu de dictat i posat cabdillenc i cínic que:

“A les Balears hi ha pràcticament un cotxe per cada habitant, i els que ens visiten venen de països on hi ha més cultura de transport públic i tal vegada tenen un cotxe per família. Els residents som els primers que hem de plantejar un canvi de xip i fer una reflexió. No es transita d’una economia lineal a la circular només perquè el sector turístic tingui mesures de circularitat”(https://www.arabalears.cat/societat/solucio-dels-hotelers-congestio-carreteres-residents-han-d-agafar-menys-cotxe_1_5072065.html)

he pensat tot d’una en el que va dir una altra veu autoritària, diputada pel partit feixista al Parlament de les Illes Balears, que els mallorquins no hem de pretendre anar tranquil·lament a la platja el juliol i agost com fa anys. https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2024/05/27/vox-manifestacion-anti-saturacion-mallorquines-102973667.html

Queda clar que, tant per als hotelers mallorquins com per als feixistes la culpa de la saturació que pateix Mallorca és dels autòctons i que l’única solució és fer-nos fora. De fet, pensen que sense els mallorquins i les mallorquines l’illa guanyaria molt en potencial turístic i tranquil·litat hotelera. La colonització turística ha arribat fins aquí: a culpar de tots els mals als qui hi vivim i patim els seus excessos. D’aquí a la gentrificació de tot Mallorca -i la resta de les illes del nostre arxipèlag, evidentment- només hi ha una passa.

La inefable Maria Frontera també m’ha fet pensar en quan, qui i amb el suport incondicional de qui es varen desmantellar les línies de ferrocarril que fins a la meitat del segle passat abastaven gairebé tota l’illa. Qui es va fer d’or, esborrant del mapa aquest servei públic de transport?