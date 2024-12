DE CAMILLE A LENNON PASSANT PEL VATICÀ

Fa cent setanta anys que el Papa Pius IX proclamà el dogma de la Immaculada Concepció, que determina que la mare de Jesús de Natzaret va néixer lliure del pecat original, el que Adam transmeté a la humanitat per menjar la fruita prohibida; la poma que li oferí la seva dona, Eva, diu el Gènesi. Misteris profunds. Per cert, Pius IX, o Giovanni Maria Mastai Ferretti, va perdre el control dels Estats Pontificis i es declarà presoner al vaticà.

I en fa 160, d’anys, que va néixer l’escultora francesa Camille Claudel, musa, model i col·laboradora d’Auguste Rodin, que morí al manicomi de Montevergues el 19 d’octubre de 1943. S’hi estigué trenta anys, reclosa. Sobre ella Bernat Nadal va fer el poemari “Camille”, premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra 2017, editat per Pagès editor, que val molt la pena llegir i sentir.

També fa quaranta-quatre anys que assassinaren John Lennon. Quan ho varen dir per la ràdio no m’ho podia creure; encara era reu de la innocència i podia imaginar-me que no hi ha cap raó per matar o per morir; i tampoc cap religió. No em costava gens imaginar-me tota la gent vivint la vida en pau.