DE BROSSA A JOPLIN

Avui fa 106 anys que va néixer Joan Brossa:

Vull tornar roc la cendra de la lluna.

la llibertat va vestida de dol

dessota les estrelles. Veig la pruna

d´aquesta lluna. El meu matí no vol

aspes d´engany. La llibertat té una

corona d´or amb que el seu raig de sol

ixent a l´horitzó envaeix la runa.

No hi ha a la vida res. No hi ha mussol

soliu que simbolitzi cap tristesa.

El tro no és la veu de cap deu. No

són els núvols dosser de sa grandesa,

ni el llamp la seva comminació,

ni el vent el missatger. L´única empresa:

els raigs del sol ixent a l´horitzó.

I 82 que ho va fer Janis Joplin:

Oh, Senyor, no em compraries un Mercedes-Benz?

Tots els meus amics menen Porsches, he de fer les paus.

He fet molta de feina tota la vida sense l’ajut dels meus amics.

Aleshores, Senyor, no em compraries un Mercedes-Benz?

Oh, Senyor, no em compraries una nit a la ciutat?

Compt amb tu, Senyor, no em decebis.

Demostra que m’estimes i paga la propera ronda

Oh, Senyor, no em compraries una nit a la ciutat?

I avui també és sant Canut, rei de Dinamarca entre el 1080 i el 1086.