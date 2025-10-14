marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 14 d'octubre de 2025
    DIETARI
    0 comentaris

    DE BOMBES I NETEGES ESTRATÈGIQUES

    La fosca encara domina quan llegesc a un dels diaris impresos de Mallorca les reaccions dels partits polítics a la decisió del Govern central de construir un polvorí (eufemísticament magatzem militar d’explosius) a la zona militar de l’aeroport de Palma. El Ministeri de Defensa titlla de material estratègic les 75 tones de bombes i míssils que podrà emmagatzemar. Ja ho sabeu, no digueu bomba: heu de dir material estratègic. I no vulgueu saber a quina estratègia es destinarà aquest material.

    Capficat en aquesta notícia i pensant en l’explosió del polvorí de sant Ferran, a Palma (situat prop d’on ara hi ha la delegació estatal d’Hisenda), que el 25 de novembre de 1895 matà 51 dones, 27 al·lotes menors d’edat i 15 homes, vaig girant mecànicament les pàgines del diari sense reparar en res llevat d’un anunci d’un vident africà, mestre “Amine” que soluciona problemes d’amor, recupera parelles trencades en 4 dies, a més de [sic] sort, mal d’ull i neteja. En tractar-se d’un anunci per paraules no s’especifica de quina neteja es tracta i he estat a punt de telefonar per demanar-li simplement si aquesta neteja no especificada i, per tant, temible,  també respon a una estratègia que requereix de bon material.

    UN AMOR BRUSC I SALVATGE
    04.09.2023 | 6.31
    A NOMS I EMPREMTES
    EL SAQUEIG ESTATAL DE LES ILLES APLAUDIT PER BAUZÁ
    01.10.2013 | 4.52
    A EL PAÍS I ELS PAÏSOS
    MIQUEL ENSENYAT I LES VACANCES DEL GOB I TERRAFERIDA
    19.09.2018 | 10.05
    A EL PAÍS I ELS PAÏSOS, NOMS I EMPREMTES

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.