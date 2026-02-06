marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • NOMS I EMPREMTES
    • 6 de febrer de 2026
    NOMS I EMPREMTES
    0 comentaris

    DARÍO, ALCOVER

    Avui fa 110 anys que morí el poeta nicaragüenc Rubén Darío i dia 25 d’aquest mes en farà 100 que ho va fer Joan Alcover, motiu pel qual enguany serà el seu any. Ambdós poetes es varen conèixer i s’admiraven. Un bon moment, per tant, per recordar el poema “L’hoste”, que Alcover dedicà a Darío, que va incloure en el recull “Cap al tard” del 1909.

    Algunes estrofes:

    Ha arribat un home intensament pàlid,
    que la dolça lira punteja per joc;
    a terra hivernenca porta un alè càlid,
    porta un art jove del país del foc.

    Son nom em desperta amb ressonança
    d’un eco de címbal o gall matiner,
    o la punta fina d’un ferro de llança
    que toca un broquer.

    […]

    Cavalca en el ritme com un Don Quixot;
    de l’antiga musa millora la dot;
    pel cel de les nues soledats manxegues
    pol·len de la flora tropical difon;
    i vessa d’estrofes com àmfores gregues
    escuma de totes les corrents del món.
    Va d’un món a l’altre canviant donatius,
    com un mercader que travessa el pèlag;
    ens duu grans lluernes, com diamants vius,
    i a criar se’n porta pels agres nadius
    cigales sonores del grec arxipèlag.

    […]

    N’hi ha que el condemnen, i llur veredicte
    aquella terrible sentència recorda,
    dels èfors d’Esparta, punint el delicte
    d’afegir a la lira la sèptima corda.

    […]

    Ara, aquí veu l’ona
    que bat els esculls;
    si la gent, quan passa, el mira en els ulls,
    jo sé lo que pensa i lo que ambiciona.
    L’illa on reposa del pelegrinatge
    ja el coneix per mestre de la poesia,
    i espera la glòria de fruir sa imatge
    dintre del mirall de la fantasia.

    Bon moment, també, per fer-se amb la “Poesia completa de Joan Alcover i Maspons”, edició a cura de M.A. Perelló Femenia, El Gall, Pollença, 2006, d’on he extret aquestes estrofes.

