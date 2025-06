D’ALACANT MÉS QUE MAI

L’Ajuntament d’Alacant, a proposta dels feixistes i del partit que els festeja i aplaudeix tot el que fan i pensen, el Partit Popular, ha decidit declarar la ciutat únicament castellanoparlant. Una claríssima declaració d’odi catalanofòbic, de claríssima discriminació per raó de llengua que la justícia de l’estat anirà prou alerta a denunciar, jutjar i condemnar. Els catalanoparlants sabem prou bé que els càstigs que ens infringeixen per parlar la llengua que parlam no compten com a delicte i, per tant, no s’han de perseguir.

Més i tot, les mostres públiques de catalanofòbia -i de galegofòbia i euskarafòbia- que no es cansa de cridar, entre d’altres dirigents feixistes i “populars”, la presidenta de la Comunitat de Madrid són aplaudides amb entusiasme pels altaveus mediàtics més poderosos de l’estat.

Si els feixistes i el partit que els festeja i aplaudeix tot el que fan i pensen, practiquen obertament i impune l’apartheid lingüístic és perquè saben que no seran perseguits judicialment ni tindran una resposta cívica meseta endins inequívoca i contundent.

No cal dir que els feixistes d’aquí, amb el suport incondicional de la presidenta Prohens, aplaudeixen fervorosament aquesta decisió alacantina. No espereu que Prohens surti a la seva IB3 per condemnar-la; al contrari seria més probable.

Recordem que un càstig al català infringit a qualsevol indret on sigui llengua pròpia, és un atac a tot els catalanoparlants. Per això, avui més que mai, tots som alacantins.