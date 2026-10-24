marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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    • 24 d'octubre de 2026
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    CURA

    La portalada d’accés al Santuari de Cura rep els visitants amb la inscripció esculpida a la pedra l’any 1682: «Amable fill, saluda Nostra Dona, qui és salut e benedicció nostra», una referència al capítol 61 del “Llibre d’Evast e Blanquerna”, obra de Ramon Llull. En veure la quantitat de ciclistes i altres encuriosits que entren al recinte hom es demana quants n’hi ha que reparen en aquesta benvinguda.

    Hi puja molta de gent, a Cura, a peu, en bicicleta o en cotxe, i amb qualsevol intenció o propòsit, que tots són legítims i benvinguts. Des d’allí es pot veure tot Mallorca, un bon motiu per pujar-hi i contemplar aquesta terra de meravelles malgrat tots els malgrats, inclosos la saturació i la llista infinita d’excessos. I parlant d’abusos: és una llàstima la quantitat exagerada d’antenes, radars i altres torres metàl·liques de vigilància,  d’espionatge o facilitadores de la comunicació que coronen el puig de Randa. Aquesta plantada no s’adiu gens amb un dels motius que poden animar la gent a fer-se puig amunt: la meditació i el recés. No s’avé gens amb el caràcter lul·lià de l’indret que, segurament, és un dels reclams més marginals de Randa. I torna a ser una altra llàstima.

    En sortir del santuari, a la portalada, un a reveure en llatí: «Omnia in nomine Dni. Jesu Christi facite». Una bona recomanació tant si has gaudit d’un bon dinar al restaurant adjunt a l’església, com si has trobat un instant per això que un temps li deien recolliment.  «Feu-ho tot en nom del Nostre Senyor Jesucrist», benvolguts ciclistes, sobretot.

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