CULPABILITZANT LA VÍCTIMA

Conversa en un bar d’un poble del migjorn mallorquí d’avui, dia 26 de novembre, a la una del migdia minut amunt, minut avall, entre la madona de l’establiment (una seixantena d’anys) i un parroquià (de la mateixa edat) acabat d’entrar.
PARROQUIÀ: Què fa, la teva filla, per Saragossa, estudia molt?
MADONA: Sí, no ens podem queixar de res, estudia molt i treu unes notarres. Bé que li deim, que aprofiti el temps si vol ser qualcú el dia de demà i que no vagi on no hi té cap feina.
PARROQUIÀ: Dona, no tot ha de ser estudi. La gresca és molt sana, a aquesta edat.
MADONA: Deixa’t anar. S’ha d’assegurar el futur, abans d’esflorar-se el cap en saraus i festes en les que no hi aplegues res de bo.
PARROQUIÀ: Però són joves i en un no-res ja no ho són. I tot allò que no fas de jove, ja no ho faràs de gran.
MADONA: Aquest jovent d’ara no té por al perill. Mira, ahir vaig llegir al diari que a Ciutat violaren o malmenaren a una al·lota que, a la una de la nit, anava a ca seva.
PARROQUIÀ: Ho vaig llegir, sí. I què hi fa una al·lota tota sola a la una de la nit? No són hores d’anar tota sola en tot el que hi ha de nit pels carrers. En no ser que siguis una berganta.
MADONA: Això dic jo i per això te deia que no tenen por al perill. De vegades pareix que s’ho cerquen, de veres.
PARROQUIÀ: Sí, basta veure com van vestides, moltes, que no sé com no veuen que provoquen. No són maneres d’anar així, que els homes són com són i després passa el que passa.
MADONA: Clar, vestint com van moltes és normal que els homes els arrambin i els facin això.
PARROQUIÀ: Són massa fresques i els agrada alçurar els homes. I quan els han alçurat, clar, passa això.
L’agressor, victimitzat i la víctima culpabilitzada. El nostre pa de cada dia, angoixosament.
