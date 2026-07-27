La criminalització decretada per la Patronal de Totes les Patronals dels Poders que a Mallorca Fan i Desfan Sense Límits (PTPPMFDSL) dels que volem viure a plaer a l’illa, sense amuntegaments humans ni cap tipus d’explotació, això és dignament, i d’acord amb la seva manera de veure, sentir i relacionar-se amb el món, va començar amb la grotesca intervenció de la batlessa de Campos, Francisca Porquer, en el decurs de la lectura del manifest de la cadena humana en defensa del Trenc el proppassat 5 de juliol.
Va seguir dies després amb la detenció i engrillonament (estès a bastament a través dels mitjans de comunicació perquè servís de lliçó) de dues activistes de Santa Maria per part de la Guàrdia civil acusades no sols de fer una pintada a una agència immobiliària d’aquesta vila i causar-hi danys lleus, sinó de pertinença a “organització criminal”. Arran d’aquesta detenció molt més que desproporcionada, els cossos i forces de seguretat de l’Estat prengueren el megàfon més gros per aclarir que qualsevol que atemptàs contra interessos turístics seria detingut.
El tercer capítol -de moment- d’aquesta criminalització va tenir lloc ahir en acabar la manifestació de “Mallorca al límit” (70.000 persones pel cap baix) quan la policia va carregar brutalment i acarnissada contra un grup de manifestant fent ús, a més, de bales de goma i causant una vuitena de ferits, alguns dels quals hagueren de ser hospitalitzat.
Amb aquests tres episodis, de moment, queda ben clar, per decret de la PTPPMFDSL, que els mallorquins que ens rebel·lam contra la massificació turística i els abusos, els greuges i la marginació que provoca, som delinqüents i tots -i totes- membres d’una organització criminal.
I no hi haurà cap dimissió. El cap de la Guàrdia Civil a les Illes Balears, el cap superior de la Policia Nacional de l’arxipèlag i el delegat del Govern -ahir més que mai governador civil- Alfonso Luis Rodríguez Badal, poden dormir tranquils: cap informe que es pugui elaborar sobre la inhumanitat de les càrregues policials els afectarà, ans al contrari: s’alabarà l’actuació policial i es dirà que va ser modèlica. I alerta que la PTPPMFDSL no els condecori pel seu valor…
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