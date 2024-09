S’atansen tempestes per celebrar l’inici del setembre, el mes on tot es reprèn; bé, només retornen els cursos escolar i polític, que no és poc, ja ho crec. La tornada a l’escola, no ens enganyem, és desitjada per a molts de pares (què és de necessària l’escola, diuen a cor) i per a qualque alumne. L’estiu per a molts dels primers es fa llarg i per a la majoria dels segons, depèn: enyoren companys, però l’atenció que se’ls exigeix es converteix en una llauna o en una creu. En el fons, a gairebé tots els està bé recuperar les rutines i celebrar algun ruixat, ni que sigui terrós, dels que enlletgeixen les fulles dels cossiols i en lloc de netejar les teulades i poder aprofitar l’aigua de pluja, les embruta encara més.

De l’altre retorn, el del curs polític, val més no dir-ne res. Per aquests verals encara presideix el parlament un fomentador de l’odi, un predicador del medievalisme que menysprea, insulta i ofèn els illencs, el poble que formen, la història sense justícia i la dretura democràtica. Demà al Parlament se celebrarà el ple extraordinari per tractar la seva remoció presentada pels grups de l’oposició i el partit de la presidenta Marga[lida] Prohens encara no ha dit si votarà a favor o en contra. Diuen que no ho dirà fins demà mateix instants abans del ple. Votaran en contra de la remoció, ben clarament. Corbs amb corbs no es piquen.