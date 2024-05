CONTRA L’ODI AL COL·LECTIU LGTBI

El 17 de maig de 1990, avui fa exactament trenta-quatre anys, l’Organització Mundial de la Salut va llevar l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. L’any 2005, aprofitant aquesta data i impulsat per l’activista francès Louis-Gorge Tin i el Comitè IDAHO, que presidia, s’instituí el Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia.

D’aleshores ençà s’ha avançat prou només a certs indrets del món: encara hi ha una setantena de països -entre ells l’Índia- que segueixen penalitzant l’homosexualitat. I en els països amb certs avanços, empresos per l’avenç arreu del feixisme, les manifestacions d’odi i les agressions al col·lectiu LGTBI, lluny de minvar, es mantenen o augmenten.

Erradicar l’odi no és tasca fàcil però perseguir-lo penalment no ho és tant. No perseguir-lo ni penar-lo com cal equival a no condemnar-lo.