Sovint diem

això és la fi,

cap música ja no controla

les nostres esperances.

Però hi ha ulls que no coneixem

que escruten l’horitzó,

llavis que xiuxiuegen.

Orelles que perceben,

que amatents escolten

allà al fons de la nit.

Aquesta és la força que busquem,

l’amor que aprenem a sostenir

contra el caire del temps.

Ho diu Montserrat Abelló a “Dins l’esfera del temps”, editat per Proa, a Barcelona, l’any 1998. Avui fa cent cinc anys que va néixer a Tarragona.