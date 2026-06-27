CONTES DELECTABLES

L’Editorial Empúries presenta “Sales d’espera”, de Neus Canyelles (Palma, 1966), 17 contes breus delicadament narrats.
Els moments més durs i corprenedors Neus Canyelles els conta amb una naturalitat i una mestria inalterables perquè el lector se’n pugui fer càrrec amb tota claror i clarícia. Igualment, tant la quotidianitat com les situacions més extremes o incomprensibles les diu amb la calma, la concretesa i l’aplom que cerquen infatigablement els personatges marcats per la fragilitat i la vulnerabilitat, i que van de l’extravagància i de l’estranyesa a la marginalitat, enfrontats a l’atzar i als convencionalismes més arrelats.
El pes favorable de la família i de l’amistat, el trencament de lligams afectius, la solitud i la necessitat de voler dir, de voler comunicar; l’ombra del dolor i dels remeis per aplacar-lo travessen els desset contes i actuen de fil conductor.
Una obra, en definitiva, de lectura més que recomanable per profitosa i delectable.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!