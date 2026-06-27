marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

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  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 27 de juny de 2026
    NOTES DE LECTURA
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    CONTES DELECTABLES

    L’Editorial Empúries presenta “Sales d’espera”, de Neus Canyelles (Palma, 1966), 17 contes breus delicadament narrats.

    Els moments més durs i corprenedors Neus Canyelles els conta amb una naturalitat i una mestria inalterables perquè el lector se’n pugui fer càrrec amb tota claror i clarícia. Igualment, tant la quotidianitat com les situacions més extremes o incomprensibles les diu amb la calma, la concretesa i l’aplom que cerquen infatigablement els personatges marcats per la fragilitat i la vulnerabilitat, i que van de l’extravagància i de l’estranyesa a la marginalitat, enfrontats a l’atzar i als convencionalismes més arrelats.

    El pes favorable de la família i de l’amistat, el trencament de lligams afectius, la solitud i la necessitat de voler dir, de voler comunicar; l’ombra del dolor i dels remeis per aplacar-lo travessen els desset contes i actuen de fil conductor.

    Una obra, en definitiva, de lectura més que recomanable per profitosa i delectable.

    A RECER
    26.09.2010 | 2.44
    A DIAVERS
    L’ASPROR DEL BALAST
    26.11.2008 | 11.56
    A ENDREÇOS DE TAFANER
    PRENDRE EL CEL AMB LES DENTS
    05.07.2021 | 7.26
    A DIES DE PAU

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