Contemplar, exhaurir els punts de vista

des dels que es poden mirar les coses que importen

i els éssers que diuen tostemps amb el contacte i l’alè

per cartografiar els camps del gaudi i del plaer.

Remirar el que hom té al davant

i cercar allò que no es fa topadís amb la seguretat que també

fa part de la simfonia que se sent a mesura que la crea

l’aire quan s’ermitaneja.

Escoltar el que es llegeix, llegir per escoltar-se, escriure

i descriure allò que puny, allò que penetra, allò que sent el viu

de la carn, la llibertat, i entra en l’òrbita d’una altra punyida aliena

per alliberar-se i així escampar bellesa.

Contemplar, mirar, remirar, escoltar, enllumenar l’espai concret

d’un desig, llegir, rellegir, escriure, descriure…