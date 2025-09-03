CONSOLACIÓ, CABRERA I SANTA ESCOLÀSTICA

Avui, de Consolació de s’Alqueria Blanca, es veia clarament Cabrera. L’abast del panorama que s’obre des d’aquest punt és més que espectacular. I parant-hi esment, encara t’enrabien més els maltractaments a què sotmetem l’illa i, particularment, en les seves marines i zones costaneres.
Hi hem pujat amb els meus protectors i jo feia molts d’anys que no ho feia; tants que em costa trobar-ne cap record nítid. Els preceptors, curiablanquers de ple dret, no fa tant. El major, la darrera vegada, hi pujà en bicicleta tot terreny i en davallà camp a través. Ho conta com una aventura intrèpida, amb els punts precisos i ben descrits de perill i qualque maniobra accidentada que hagués pogut acabar en nafra. I hi posa tot l’èmfasi que pot perquè sap que aquesta mena d’eixides m’espanten perquè tenc tendència a veure-hi riscs extrems que m’incomoden i em fan patir. El preceptor menor, diu, no estarà molt a seguir les roderes del seu germà gran.
El santuari estava net com una patena gràcies a l’associació “Amics de la Consolació”, que reuneix una setantena de famílies de Santanyí i s’Alqueria, que, per torns, obren i tanquen diàriament el recinte i el mantenen permanentment a punt de revista.
Amb els preceptors hem entrat a la capella i instintivament han abaixat el to de veu. En topar-se amb santa Escolàstica n’han volgut saber coses. No n’he estat bon informador perquè d’aquesta santa sols en conec que la invoquen perquè plogui; i precisament les terres que envolten Consolació solen tenir molta de set. I en silenci li hem demanat que ens n’enviï com més aviat millor, de pluja, de la millor, de la més necessària, de la més desitjada.
