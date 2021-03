S’ha aixecat molt d’hora, per ser dissabte i disposar de tot el dia per a ell. S’ha fet el cafè ben carregat amb llet bullent i, mentre el prenia, ha engegat el canal de notícies de televisió que posa sempre per informar-se d’allò més destacat del que ha passat o passa pel món, un món cada cop més inhòspit que bé mereix la decapitalismació, es diu mentre fa el darrer glop.

Té pressa per seguir llegint el llibre del mariner i dels seus mars, de les criatures que topa i de les històries que el fan anar permanentment de gambirot, allunyat volgudament i qui sap si de bades d’arrels i de nissaga.

En fer tres hores que llegeix sense aturar, se sent tan marejat com quan és a bord d’un vaixell. Pensa que ha viscut tan intensament el capítol que descriu amb tota precisió els efectes d’una tempesta enmig de l’oceà Pacífic que en paga les conseqüències. Sent el mateix malestar de quan va embarcat: el seu cos s’ha tornat baldufa i tot volta, res no està quiet. Tot el que hi ha a la cambra on llegeix es converteix en un onatge gens mansuet que crida el git. Ho sent tan nítidament que clou el llibre i acluca els ulls, com si navegàs de veres. S’aquieta absolutament, obre fins on pot els narius, compassa l’alenada i mica en mica nota que la fredor que havia pres la sang va cessant, que ja no té les mans gelades.

Lentament s’aixeca de la cadira per comprovar que ja no està marejat i per acabar de reblir el retorn va dret a la finestra i n’obre la vidriera i les persianes. Una glopada d’aire molt fred li confirma que és a terra. I veu que segueix plovent . Ho ha fet tota la nit sense fer-ho gaire coneixedor.

Recuperat de l’ensurt, decideix davallar a la cuina i fer-se un altre cafè. En preparar-lo, fa un cop d’ull al calendari i s’adona que avui és la festa de sant Joan Nepomucè, advocat dels que estan en perill d’ofegament.