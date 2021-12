La catifa de núvols mai no serà el matalàs dels somnis ni la caixa forta de la misericòrdia.

Els somnis mai no seran res més del que són: un desig ocult que s’amaga de la llum, que es preserva de la materialitat que esclavitza.

Entren en els cossos com la paraula, desafiant la cruesa de la carn que es deixa perdre, car no hi ha res més cru ni anguniós que un somni errant.