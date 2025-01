Cal retenir com més bellesa millor

perquè la memòria deixi de passar ànsia.

Convé que els records vessin,

que siguin incontinents i perdularis

com el silenci de la plaça on hi sojorna

el temps enredat de fred i sense alè.

És força necessari elaborar

parapents de la pensada folla,

passos de tango, del desbarraments

de la correcció i la urbanitat

perquè la tinta corri com ho fa la sang,

i amb la solvència dels tatuatges.