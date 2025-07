Voldria ser a Longyearbyen, a la regió àrtica, que ara estan a 9 graus i no sofrint els 37 d’aquí i una humitat de més del cinquanta per cent, per la qual cosa maleeix amb totes les seves forces els qui els agrada l’estiu.

A casa, davant el ventilador de columna i estirat a la butaca del repòs, fa cas al consell de l’amic de l’ànima que fa vida d’eremita i ho sap tot de cine i literatura, que li recomanà la pel·lícula In the Mood for Love traduïda al castellà com Deseando amar del director shanghainès Wong Kar-wai. L’enveja, a l’amic que sap molt de tot sense fer-ho coneixedor; voldria ser com ell, però li manca la seva força de voluntat i determinació; i el seu ordre i la seva impassibilitat. Li va recordar que ja l’hauria d’haver vist, a aquesta pel·lícula, que té 25 anys, i que passa per ser una de les cent millors pel·lícules fetes durant els primers vint-i-cinc anys del segle vint-i-u. Per això, molt a desgrat, consentirà que la vegi a la seva plataforma de referència.

I estranyament no li costa gaire esforç entrar en la història de Wong Kar-wai. De seguida es deixa dur per la càmera gens estrident, amant dels detalls i dels matisos, dels colors vius sobre fons nebulosos. Una càmera que secreteja constantment sense desvetllar cap enigma o incògnita. Es deixa en mans de les expressions expectants, dels comptats contactes fràgils i temorencs, de les mirades obsequioses i d’una sensualitat hiperdestil·lada que li endolceix la calor que ha deixat de ser sufocant.

I en sentir per primer cop el “Yumeji’s theme”, de Shigeru Umebayashi, en el seu hàbitat natural i no en cap espot o reclam publicitari, s’acaba de compassar amb la temporalitat de la bellesa que li fa dir que ja no cal desitjar ser a Longyearbyen.