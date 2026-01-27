De les moltes expressions que sentíem de joves els que ja començam a prendre pastilles pel debilitament o desgast del cos en queden poques, malauradament, i d’aquestes algunes que, davant certs esdeveniments o circumstàncies, apareixen amb la mateixa vitalitat, o més, que els neologismes que acceptam sense cap entrebanc.
“Cofar i alar”, aplicat a un objecte, manufactura o elaboració diversa, a ca nostra, volia dir que ja no servia, que s’havia de tornar a fer. Les dues parts d’un capell són la cofa i l’ala; per tant, si has de cofar i alar vol dir que ho has de fer de bell nou.
El Diccionari Català-Valencià-Balear, a la primera accepció de Cofar diu: “1. Posar la cofa, fer la cofa a un capell (Mall.). Has de mester alar i cofar: ho diuen a un aturat, inútil, que no sap fer res del que li pertoca (Manacor)”. En el meu cas, a Bunyola, giràvem l’ordre dels verbs i, com deia, volia dir refer totalment una cosa.
I tot ve per la situació caòtica dels trens de Rodalies del Principat. Davant un desgavell tan enorme provocat per la manca de manteniment i inversió, s’hi escau “cofar i alar” tot aquest desgavell ferroviari i deixar de posar pegats que no faran més que agreujar la situació. Si segons quines estimacions ni en vint anys s’arribarà a una situació que podria qualificar-se de normal, més val cofar i alar.
