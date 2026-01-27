marginàlies

Jaume Mateu i Martí des dels marges atalaiats de l’illa, de les lletres i de les vides mòltes

  • Inici
  • L’autor
  • NOMS I EMPREMTES
  • EL PAÍS I ELS PAÏSOS
  • DIETARI
  • ENDREÇOS DE TAFANER
  • DIAVERS
  • DRETS SOCIALS I LINGÜÍSTICS
  • SOCIETAT CIVIL
  • CRÒNICA
  • ELS VERALS DE MARGINÀLIA
  • NOTES DE LECTURA
  • DIES DE PAU
  • CONTE CONTAT
  • ENTORNS
  • NOMS I EMPREMTES
    • 27 de gener de 2026
    CRÒNICA
    0 comentaris

    COFAR I ALAR

    De les moltes expressions que sentíem de joves els que ja començam a prendre pastilles pel debilitament o desgast del cos en queden poques, malauradament, i d’aquestes algunes que, davant certs esdeveniments o circumstàncies, apareixen amb la mateixa vitalitat, o més, que els neologismes que acceptam sense cap entrebanc.

    “Cofar i alar”, aplicat a un objecte, manufactura o elaboració diversa, a ca nostra, volia dir que ja no servia, que s’havia de tornar a fer. Les dues parts d’un capell són la cofa i l’ala; per tant, si has de cofar i alar vol dir que ho has de fer de bell nou.

    El Diccionari Català-Valencià-Balear, a la primera accepció de Cofar diu: “1. Posar la cofa, fer la cofa a un capell (Mall.). Has de mester alar i cofar: ho diuen a un aturat, inútil, que no sap fer res del que li pertoca (Manacor)”. En el meu cas, a Bunyola, giràvem l’ordre dels verbs i, com deia, volia dir refer totalment una cosa.

    I tot ve per la situació caòtica dels trens de Rodalies del Principat. Davant un desgavell tan enorme provocat per la manca de manteniment i inversió, s’hi escau “cofar i alar” tot aquest desgavell ferroviari i deixar de posar pegats que no faran més que agreujar la situació. Si segons quines estimacions ni en vint anys s’arribarà a una situació que podria qualificar-se de normal, més val cofar i alar.

    DAMIÀ HUGUET I BERNAT VIDAL I TOMÀS, PRESÈNCIES NECESSÀRIES
    22.01.2019 | 10.41
    A NOMS I EMPREMTES
    LA POÈTICA DE HAWKING
    14.03.2018 | 7.20
    A NOMS I EMPREMTES
    CASANOVA A LA LLAR DELS SENSERRÈS
    02.04.2019 | 9.52
    A DIETARI, ELS VERALS DE MARGINÀLIA

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.