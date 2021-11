CLAUSURA DEL PROJECTE TALLERS DE CAN GAZÀ

Ahir a migdia se celebrà al Taller Marginàlia, de Can Gazà, el darrer “Vermut del Primer Dissabte”, acte amb el qual l’entitat s’ha volgut acomiadar dels amics que han fet possible aquest programa gazanenc que s’inicià fa dotze anys a Sa Casa Llarga i que es clourà el proper dia 30 de novembre.

En l’acte hi intervingueren, a més de Jaume Santandreu i el president de l’entitat -Jaume Mateu-, Adrià Miró, Ventura Vaquer i Anna Coixart en representació dels molts amics que ha anat fent Can Gazà a través d’aquests tallers que no han fet més que posar en pràctica un dels principis rectors de l’atenció que presta aquesta entitat als exclosos socials extrems que acull: que la plena dignificació de la persona en destret sols és possible a través de la recuperació dels hàbits de feina i que s’han de fer en benefici de la comunitat que l’acull.

Es tanquen els Tallers, però Can Gazà seguirà el seu programa d’atenció a la població marginal més extrema de Mallorca. Així, a la finca del Secar de la Real s’intensificaran els projectes d’hort i granja, que s’han mantingut inalterables des dels inicis de la seva obertura a la marginació mallorquina els anys setanta del segle passat, i s’estudiaran altres possibilitats d’acord amb la disponibilitat econòmica de l’entitat.

I, per això, el concurs i la participació dels amics seguirà sent capital.